Salta la finale di Miss Mondo 2021: 23 concorrenti su 97 sono risultate positive al Covid. Non solo, anche 15 componenti dello staff tecnico si sono contagiati. L’evento si sarebbe dovuto tenere il 16 dicembre a Porto Rico, nei Caraibi, ma proprio poche ore prima dell’inizio del concorso è arrivata la comunicazione ufficiale degli organizzatori, che hanno fatto sapere che stavano riprogrammando la finale “nell’interesse per la salute e la sicurezza dei concorrenti, del personale e del pubblico in generale”. La finale dovrebbe comunque essere riprogrammata entro i prossimi 90 giorni.

“Peccato: bisognerà aspettare, ma tornerò qui per vincere: è stato tutto meraviglioso”, ha detto la finalista italiana Claudia Motta, data tra le favorite per il titolo di reginetta mondiale, al Messaggero. “Mi dispiace tantissimo – ha aggiunto la rappresentante dell’Italia, di Roma e di Velletri, valletta in tv da Piero Chiambretti a Tiki Taka – Speriamo che si rimettano subito: è l’unica cosa che conta”.