“190 libbre di granito”. Il lottatore Conor McGregor, salito alla ribalta per la rissa con Francesco Facchinetti, mostra i suoi “nuovi” muscoli per annunciare ai fan che è tornato più in forma che mai dopo i recenti infortuni. In soli sei mesi, McGregor ha fatto un percorso definito “impossibile da raggiungere dalla maggior parte delle persone” che gli ha consentito di guadagnare altri 12 chili di muscoli. Come ha fatto? Il suo fisico scolpito, poco più di 86 chili di muscoli per il combattente più famoso al mondo, è dovuto soprattutto “a un sacco di allenamento per l’ipertrofia, pesi liberi e sei pasti al giorno attentamente studiati su misura per il suo corpo”. Ma non solo.

‘The Notorious’ è molto attento all’alimentazione, specialmente quando è in fase di avvicinamento a un match. Da qualche anno l’atleta si sta facendo seguire dal nutrizionista irlandese Tristin Kennedy, un master all’Università di Dublino in ‘food, nutrition and health’ e che in un’intervista a Espn tempo fa aveva raccontato i segreti alimentari del campione prima di un incontro.

“Fonti di proteine magre come pollo, pesce, salmone, manzo, uova, ma anche carboidrati complessi e microelementi come erbe aromatiche, basilico, origano. È importante bilanciare correttamente l’apporto calorico, perché se abbassi eccessivamente le calorie assimilate rischi di avvertire troppo la fatica e perdere tono muscolare”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “Un approccio ancora più attento nella settimana dell’incontro in cui misurare anche l’acqua, il sodio e tutti gli integratori necessari a portarlo al livello ideale”.

In cosa consiste la dieta? Ai tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) si aggiungono tre spuntini. Queste le soluzioni preferite: a metà mattina insalata di frutta ed erbe aromatiche con miele biologico, poi nel pomeriggio un frullato di proteine del siero di latte alla vaniglia con burro di noci, mentre dopo cena qualche pallina di proteine del siero di latte al cioccolato e tè biologico. E i risultati sono evidenti. A questo punto è sempre più realistico un suo ritorno sull’ottagono nel 2022.