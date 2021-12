“Io misuro tutto in quanta ansia mi dà il futuro, non ho altri metri di misurazione”. Fedez, The Ferragnez, 2021. Una descrizione di sé che si addice a un mucchio di persone (nello specifico, il rapper aggiunge che due cose sul fatto che Leone va a scuola lo preoccupano). Viene da chiedersi perché non fare uno spin off interamente dedicato all’ansia di Fedez. Anche perché parrebbe, e il condizionale è d’obbligo, che la grande differenza caratteriale tra il rapper e la moglie Chiara Ferragni sia proprio questa: lui, un agglomerato d’ansia. Lei (che pure avrà la sua fetta di ‘ansiella’: così va il mondo, ci si può fare poco) più rilassata e addirittura ottimista nei confronti del futuro. Da qui, i piccoli scontri tra i due e la scelta di fare della terapia di coppia il filo narrativo della docu-serie. Fedez si trova in una baia. No, non immaginatevi una baia riparata e tranquilla: quella occupata dal rapper dà sul mare aperto e quindi su tutti i continenti del globo. Ansia, eh? Sicché Fedez si mostra “asociale” (parole della moglie) e probabilmente un filo insofferente quando la famiglia di lei prende il sopravvento nei suoi spazi. L’ansioso spesso vuole pensare, rimuginare, dipanare il grande gomitolo dell’ansia senza riuscirci. “Volevo stare in casa con i miei figli e giocare con loro (potente inibitore d’ansia, ndr). Alla fine ci vediamo sempre, io vedo solo loro. La suocera, due giorni su tre è sempre a casa. Meno. Pochi momenti ma buoni. Se nella vita io sono un dito nel cu** perché nasconderlo”, dice il rapper. Infatti, perché? Anzi vorremmo saperne di più. When all is said and done, la positività di Chiara Ferragni resta la firma di The Ferragnez: “Ci siamo messi a nudo, parlando dei nostri problemi di coppia e di quelli individuali. Credo che a me e Fedez questa serie abbia fatto molto bene, anche solo per il percorso psicologico che abbiamo fatto”.