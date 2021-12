Durante la puntata di Storie Italiane andata in onda su Rai 1 oggi 16 dicembre, Eleonora Daniele è tornata a parlare di Greta Beccaglia, la giornalista molestata in diretta dopo la partita dell’Empoli. Parlando di abusi e violenza sulle donne, Maria Teresa Ruta – in collegamento – ha ricordato la propria esperienza di inviata sportiva, dove spesso veniva oltraggiata con offese misogine: “Ho taciuto, ma quello che è successo a Greta mi ha ferito perché credevo che dopo 40 anni fossimo stati in grado di educare i nostri figli ed essere migliori“.

Al riguardo ha parlato anche Claudia Peroni, la giornalista sportiva che ha dichiarato di essere stata palpeggiata da due piloti di Formula 1, Gerhard Berger e Jean Alesi. Il suo discorso, però, ha destato qualche perplessità in studio: “Mi palpeggiarono. Mentre intervistavo uno, l’altro sbirciava o mi dava uno schiaffetto. Allora so che non era fatto con malizia, ma erano altri tempi. Tendo a precisare che io non ho mai parlato di molestie ma se fosse successo oggi sicuramente sarebbe stato un altro caso. Quello che è accaduto a Greta Beccaglia è stato di pessimo gusto, nel mio caso era diverso, loro erano persone abituate a scherzare, io li conoscevo bene”. La conduttrice quindi ha precisato: “Scherzare? Con il corpo di una donna?”, ribadendo che palpeggiare una donna non è mai giustificabile, neanche in un contesto di amicizia se lei non è consenziente.