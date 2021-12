Quello tra Lory Del Santo e Marco Cucolo è un amore duraturo. In molti non ci avrebbero scommesso ma la relazione tra i due, 33 anni di differenza di età, va avanti da dieci anni. Certo, non tutto è come Lory vorrebbe, almeno stando a quanto ha raccontato lei stessa a Un Giorno da Pecora su Radio1: “Una volta bastava esprimere un desiderio: passavo davanti ad una vetrina, dicevo che bello quell’orologio e me lo regalavano”. E adesso? Poche cose, in vista delle festività natalizie Del Santo al momento ha ricevuto solo “un salame e una bottiglia di vino rosso, vi rendete conto?“. Oltretutto lei e Cucolo si preparano a festeggiare proprio i dieci anni d’amore: “Lui ormai ha quasi 29 anni. E gli ho fatto il regalo per l’anniversario: un jeans, una t-shirt e un orologio…”. E lui? Parrebbe che non ci siano molte speranze di ricevere un bel dono: “Una volta però Eric Clapton mi fece una cosa molto preziosa. Un braccialetto d’oro di una marca molto famosa. Ma per averlo ho dovuto lottare, rimarcando più volte che lo avrei voluto per il mio compleanno. Lui da questo punto di vista era sordo, non ci sentiva…”. Insomma, il tempo passa ma sembra che quanto a regali gli uomini di Lory non siano molto diversi l’uno dall’altro…