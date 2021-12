La questura di Pordenone è intervenuta in mattinata per bloccare una manifestazione non autorizzata di un gruppo No Vax: obiettivo dei manifestanti era occupare la direzione sanitaria dell’ospedale civile. La Digos ha intercettato la notte scorsa alcuni messaggi che invitavano le persone a presentarsi davanti all’ospedale, per sostenere medici e infermieri sospesi dal servizio, in occasione dell’entrata in vigore da oggi dell’obbligo vaccinale per alcune categorie.

Il questore Marco Odorisio ha disposto dal primo mattino tre distinti servizi di sicurezza all’ospedale civile, la cittadella della salute dove è attivo il polo vaccinale e alla direzione generale dell’azienda sanitaria. La polizia ha dunque bloccato davanti al piazzale dell’ospedale una trentina di manifestanti, ai quali si sono aggiunti altre settanta persone circa, sopraggiunte nel corso delle ore. Tutti sono stati identificati e invitati ad allontanarsi, una persona è stata invece accompagnata in questura perché rifiutava di essere identificata e perché continuava a non indossare la mascherina. Tutti i manifestanti saranno denunciati per manifestazione non autorizzata, oltre che per le violazioni in materia di Covid.

“Ringrazio il questore”, ha commentato all’Ansa il direttore generale dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, Joseph Polimeni. “Non ho altri commenti da fare se non prendere atto che queste persone saranno anche sanzionate per il mancato rispetto della normativa Covid e perché la manifestazione non era stata preventivamente autorizzata. A noi non rimane che continuare a lavorare, in silenzio e con ancora maggiore intensità, a beneficio della comunità”.