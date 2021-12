Pandoro o panettone? Qualunque sia il vostro “team” (ovvero la vostra preferenza), Altronconsumo, come ogni hanno, ha stilato le classifiche dei migliori prodotti industriali che si possono trovare sugli scaffali dei supermercati. Qui, la classifica dei panettoni. E i pandori? Primo in classifica quello Tre Marie (che invece non è andata benissimo col panettone): 73 punti a 11, 73 euro. Secondo posto: Esselunga Le Grazie Pandoro – Ricetta Classica, con 70 punti, 3,79 euro. Terzo posto: Maina, 70 punti ma prezzo più alto, 6, 16 euro. Seguono Melegatti, Motta, Bauli. Analisi in laboratorio delle materie prime usate e dell’eventuale presenza di microorganismi. Ancora, analisi dell’etichetta e poi, prova dell’assaggio. Buon pandoro.