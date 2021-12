Maina, Vergani, Coop. Il podio del miglior panettone 2021 secondo Altroconsumo è servito. Analisi in laboratorio e dell’etichetta, poi prova dell’assaggio, ed ecco che il test per la qualità del classico dolce natalizio torna a diventare faro per orientarsi tra le decine e decine di proposte confezionate dei lievitati venduti tra gli scaffali del supermercato. Al primo posto, dunque, il panettone Maina. L’azienda fondata a Torino nel 1964 prende 71 punti così come il secondo classificato, il panettone “di Milano” firmato Vergani, solo che il Maina, a parità di peso (un chilogrammo) costa letteralmente la metà: 5,32 euro contro i 13,95. Al terzo posto sotto i 70 punti, quindi per le tabelle di Altroconsumo di qualità “buona” c’è il panettone classico della Coop: sempre per un chilo il prezzo è 5,17 euro. Quarto posto per il veronesissimo Bauli (68 punti, 5,75 al chilo), quinto per il Galup, che però al chilo è costo setto su oltre 16 euro; sesto un altro classico della storia del panettone italiano: il Motta. Valutazione non proprio top (settimo posto) infine per un prodotto dal brand e dalla lavorazione ricercata come il panettone Tre Marie. Molto oltre in classifica anche i classici Paluani e Balocco.