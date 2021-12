“La stiamo cercando senza sosta perché è molto importante, è un supporto psicologico per mia sorella che è in carrozzina: in questo momento sta affrontando un capitolo molto duro della sua vita e quindi è fondamentale anche il suo aiuto”: l’appello, lanciato a Chi l’ha Visto, su RaiTre, riguarda una gattina scomparsa, Tabata, e a farlo è Giulia, una ragazza di Firenze. Trovare la micetta (pelo grigio corto) è molto importante perché l’animale dà conforto e amore alla sorella, affetta da sclerosi multipla. La scomparsa il 23 dicembre, quando Tabata è scesa nel piazzale del condominio ed è scomparsa. Nessun risultato, fa sapere Giulia, nonostante le tante ricerche fatte sia attraverso i social che “con le colonie feline, i veterinari e anche la società che si occupa del recupero delle carcasse animali”. Per aiutare Giulia e la sua famiglia @tabatatornaacasa.