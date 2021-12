In un recente incontro con la stampa, Alvaro Morte – ‘Il professore’ della serie Netflix La Casa di Carta – ha raccontato di aver passato un periodo molto difficile, prima del successo. Come riportato da Fanpage, quando l’attore aveva 30 anni ha combattuto contro un cancro alla coscia sinistra: “Ho temuto di perdere la gamba, pensavo di morire“, ha esordito. In seguito ha aggiunto: “Penso che la cosa più intelligente nella vita sia quella di trovare sempre qualcosa per cui brindare e io ne ho tante”. Dopo le terapie ed un percorso di guarigione non solo fisica ma anche mentale, adesso vive le cose in maniera diversa, con maggiore consapevolezza e forza: “Sono ostacoli che possono capitare a chiunque e che vanno affrontati. In quel momento mi ha aiutato molto avere un atteggiamento positivo”.

Solo qualche mese fa, l’attore spagnolo (46 anni) ha annunciato il proprio addio alla serie che lo ha reso celebre in tutto il mondo: “Sto lasciando per l’ultima volta il set de ‘La casa de papel’. Le parole non sono necessarie. Grazie di tutto. Ai fan, per primi, e all’intero team della ‘Vancouver media producciones’ e Netflix. E a te, mio caro Professore. Mi mancherà stare così bene con te. Grazie”, aveva scritto a corredo di un video emozionante pubblicato su Instagram.