Dopo tre tentativi falliti in due anni, Kim Kardashian ha superato il primo dei due esami necessari per diventare avvocato e praticare in California. Il sogno di seguire le orme paterne e dare una svolta alla sua vita è sempre più concreto: non più solo “imprenditrice digitale”, influencer da 560 mila dollari a post, regina dei reality show e del gossip planetario ma in futuro, forse, anche brillante legale. “Finalmente ho ho superato il Baby bar exam. Non posso crederci”, ha scritto la Kardashian in un lungo post su Instagram nel quale non appare in veste di studentessa modella ma perfettamente agghindata in Balenciaga.

Nella lunga sfilza di ringraziamenti, quello più sentito è ovviamente alla memoria di suo padre, Robert Kardashian, morto nel 2003, uno dei leggendari legali che difese O. J. Simpson, portandolo all’assoluzione nel processo per il duplice omicidio dell’ex moglie Nicole Brown e del giovane Ron Goldman. “Sarebbe orgoglioso e sarebbe scioccato dal sapere che questa è la mia strada, sarebbe stato il miglior partner di studio. Mi hanno detto che prendeva in giro coloro che non superavano l’esame al primo colpo come ha fatto lui, ma mi avrebbe sostenuto”, ha commentato la Kardashian, che ha iniziato da quattro anni il tirocinio in uno studio legale e continua a studiare legge, senza però frequentare la facoltà di giurisprudenza: la California è infatti uno dei pochi stati americani che consente di fare l’esame di abilitazione senza una laurea. A spingerla verso la carriera legale è stato l’impegno per i diritti civili, in particolare quello dei carcerati, coltivato negli ultimi anni. Fu anche grazie alla sua “discesa in campo” che l’ex presidente Donald Trump – che andò a trovare alla Casa Bianca venendo duramente contestata dai suoi fan – concesse la grazia alla 63 enne Alice Marie Johnson, imprigionata in Alabama per vent’anni per traffico di droga (rimasta senza lavoro e con una famiglia da mantenere, favorì le comunicazioni per un grosso scambio di cocaina). Ma quello fu solo il primo di una lunga serie di successi, visto che in tre mesi riportò in libertà diciassette detenuti condannati all’ergastolo per reati non violenti legati alla droga. Cosa sarà capace di fare quando diventerà avvocato è presto per dirlo. Di certo c’è che gli avvocati solo una presenza fissa nella sua vita: grazie a loro, la socialite ha infatti appena presentato in tribunale i documenti per diventare legalmente divorziata e abbandonare per sempre il cognome dell’ex marito, Kanye West. La Kardashian è intenzionata a chiudere ogni rapporto con il rapper, che pubblicamente confessa l’intenzione di riconquistarla, ma negli ultimi mesi ha in realtà collezionato diversi flirt: con la modella 22enne Vinetria, è da poco andato a convivere nella sua villa a Malibu. Il ritorno di fiamma è solo fanta gossip.