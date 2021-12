Si è presentata all’esame di teoria per la patente di guida al volante della sua auto, parcheggiando proprio di fronte alla sede della Motorizzazione. È tutto vero. Siamo a Biella. Stando a quanto riportato da Repubblica Torino, la 42enne è stata identificata e multata dalla polizia stradale. Gli agenti, che si trovavano negli uffici della Motorizzazione per un controllo, hanno notato che tra i candidati presenti per sostenere la prova c’era una donna giunta in sede alla guida di un’auto. Una volta terminato il test, hanno effettuato i dovuti accertamenti e si sono resi conti che la signora, di origine nigeriane e residente nel Basso Biellese, guidava senza patente. L’autovettura l’aveva acquistata qualche anno prima, quando era ancora in possesso della patente nigeriana. Nel momento in cui è scaduta, la donna ha cominciato corsi e pratiche per ottenere quella italiana, recandosi appunto alla Motorizzazione per l’esame pur non essendo in possesso neppure del foglio rosa.

Ora resta da chiarire la questione legata alla nuova patente. Dopo due bocciature, è finalmente riuscita a superare il test, tanto che alla notizia dell’esito positivo aveva chiamato il marito felice di questo traguardo tanto aspettato. Un momento bruscamente interrotto dalle forze dell’ordine: “Di solito, quando si svolgono gli esami, siamo presenti per controllare che tutto si svolga in modo regolare. Capita qualche volta che le persone si presentino ai test con microfoni o supporti audio – ha spiegato la polizia stradale di Biella -. La signora era fra l’altro proprietaria dell’auto e quando l’abbiamo fermata all’uscita ci ha candidamente risposto che non aveva trovato altro modo per arrivare in città se non quello di guidare lei stessa l’automobile e raggiungere la sede di esame”.