Povia, portabandiera del movimento no Green Pass con posizioni vicine ai no vax, è positivo al Covid e Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe fa dell’ironia. “Finché i cretini fanno (eh) / Finché i cretini fanno(ah) / Finché i cretini fanno ‘boom’“, ha commentato su Twitter il medico, a capo dell’ente che ogni giorno pubblica i report sull’andamento della pandemia in Italia, aggiungendo l’hashtag #povia.

Neanche a dirlo, subito è scoppiata la polemica, con molti no-vax che sono scesi in campo per il cantante: “Nessuna presa in giro, era il copia-incolla del testo di una canzone di Povia”, ha replicato Cartabellotta intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus. “Gli attacchi sono arrivati da tutte le parti, ho ricevuto anche minacce di morte. Questo la dice lunga sul fatto che la libertà di espressione secondo i no vax deve essere garantita solo a chi diffonde teorie complottiste, gli altri non possono neanche fare un po’ di ironia”, ha spiegato.

Era stato lo stesso Povia ad annunciare, nei giorni scorsi, la sua positività al virus: avrebbe dovuto partecipare ad una manifestazione contro il Super Green Pass a Genova ma aveva comunicato agli organizzatori che era costretto a dare forfait perché contagiato.