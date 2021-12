Il Grande Fratello Vip6 sarebbe dovuto terminare oggi lunedì 13 dicembre. E invece i Vip hanno da poco appreso la notizia del prolungamento fino a metà marzo. Tra lo stupore generale, qualcuno ha deciso di rimanere mentre qualcun altro di andare via. Tra questi ultimi – stando a quanto riportato da Fanpage – ci sarebbe anche Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, dopo aver ricevuto una telefonata, ha deciso di lasciare il gioco. “Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare”, ha esordito. Poi, rivolgendosi a Soleil Sorge, ha detto: “Tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Poche volte, forse mai mi è successo di lavorare per la prima volta con una donna così giovane, così brava, perfetta. Io ti auguro tutta la fortuna di questo mondo perché tu c’è l’hai qui nel cuore e anche nella testa fidati“

“Eh, ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire”, ha dichiarato invece Aldo Montano, dopo essersi confrontato con Manila. Lei stessa era già in bilico, tanto che aveva dichiarato: “Ho i miei bambini. Noi ci facciamo prendere dall’entusiasmo, ma ragazzi è troppo difficile. Dovrei avere una motivazione per restare. Questa però non la trovo adesso. Inutile che mi ostino, va bene tutto, ma ho una vita fuori. Se qui non costruisco niente mi sento inutile. Se non mi sento utile, per me non ha più un senso restare”. Cosa deciderà di fare? La verità si scoprirà questa sera, durante la nuova puntata del reality di Alfonso Signorini, in diretta su Canale 5.