Le immagini dall’alto della cittadina di Mayfield in Kentucky, in larga parte distrutta e rasa al suolo dalla violenza dei tornado che hanno colpito l’area, sono impressionanti. I danni causati dall’evento atmosferico estremo in tutta l’area sono incalcolabili. Nel complesso la forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti gli Usa e sono circa 157mila, in sei Stati, i residenti rimasti al buio a causa di problemi alla rete elettrica. Grave la situazione in Arkansas, dove, secondo quanto riporta la Cnn, uno dei tornado ha colpito anche una casa di riposo a Monette. Secondo quanto riferito dal governatore del Kentucky, Andy Beshear, potrebbero essere fino a 100 le vittime nel suo Stato.

Il bilancio ufficiale parla di almeno 83 i morti accertati, mentre decine di persone sono ancora disperse – il loro numero è tuttora imprecisato. Lo fanno sapere i servizi di soccorso. “Ancora non sappiamo quante vite umane siano andate perdute né l’ampiezza dei danni”, aveva commentato in serata il presidente americano Joe Biden, promettendo che lo stato federale avrebbe fatto “tutto il possibile per aiutare”.