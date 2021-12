È pesantissimo il bilancio di danni e vittime provvisorio dovuto alla violenta perturbazione che ha colpito sei Stati americani con 19 diversi tornado che si sono abbattuti sulle città. Secondo quanto riferito dal governatore del Kentucky, Andy Beshear, potrebbero essere fino a 100 le vittime nel suo Stato, alzando la precedente stima di “almeno 50” nell’arco di poche ore, come riporta Sky News. Ufficialmente, al momento, sono 5 i corpi senza vita ritrovati dalle squadre di soccorso intervenute nelle aree più colpite: tre in Tennessee, una in Arkansas e una in Missouri.

Grave la situazione proprio in Arkansas, dove, secondo quanto riporta la Cnn, uno dei tornado ha colpito anche una casa di riposo a Monette. Nel vicino Mississippi, a sole otto miglia, a Leachville, una donna ha perso la vita dopo che la tempesta ha intrappolato i clienti di un minimarket all’interno del negozio. Anche in Tennessee si contano i danni e diverse persone rimaste intrappolate per ore. Mentre in Illinois è stato danneggiato un magazzino di Amazon, a Edwardsville, che si trova 24 miglia a ovest di St. Louis, in Missouri, che pure è uno degli Stati colpiti, come anche il Kentucky. Nel complesso la forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti gli Usa e sono circa 157mila, in sei Stati, i residenti rimasti al buio a causa di problemi alla rete elettrica.