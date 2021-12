Si chiama occhio di barile. Meglio, pesce occhio di barile (macropinna microstoma). Se non ne avete mai sentito parlare, è normale. È praticamente impossibile che lo incontriate mentre state facendo una nuotata e di sicuro non è il tipo di pesce che finisce nel piatto. Vive tra i 500 e i 4metri di profondità ed è stato scoperto nel 1939. Una creatura degli abissi con una peculiarità estremamente affascinante: la sua testa sembra essere trasparente perché è una capsula semisferica incolore che copre e protegge gli occhi. Alle profondità dove vive questo piccolo pesce (che sembra un cartone animato tanto è “strano”) non arriva la luce solare.

I spy with my barreleye, a new #FreshFromTheDeep! During a dive with our education and outreach partner, the @MontereyAq, the team came across a rare treat: a barreleye fish (Macropinna microstoma). pic.twitter.com/XjYj04MOCt — MBARI (@MBARI_News) December 9, 2021

Le due rientranze all’estremità anteriore della testa in realtà non sono occhi ma organi olfattivi. Questo esemplare è stato filmato dagli scienziati del The Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI). Il centro si trova a Moss Landing, in California. Attraverso un mini sottomarino controllato da remoto, i ricercatori hanno filmato il pesce occhio di barile tra i 600 e gli 800 metri di profondità, nelle acque dell’oceano pacifico. Uno spettacolo, vederlo nuotare, che sembra portarci in un’altra dimensione.