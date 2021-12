È un appuntamento importante per l’America, e di grande tradizione. Organizzato dalla Pbs, l’evento natalizio ‘Spirit of the season‘ che si svolge alla Casa Bianca ha ospitato nel corso degli anni personaggi del mondo dello spettacolo amati e conosciuti nel mondo. Stavolta tocca ad Andrea Bocelli. Che non si esibirà da solo ma con i figli Matteo, 24 anni, e Virginia, 9 anni. Insieme a loro ci saranno anche Norah Jones, Camila Cabello, Eric Church, Jonas Brothers, Pentatonix, Billy Porter, Northwell Health Nurse Choir, Voices of Service e “The President’s Own” United States Marine Band. L’evento sarà registrato dall’11 al 14 dicembre e verrà trasmesso sulle reti Pbs il 21 dicembre. A condurlo ci sarà Jennifer Garner e naturalmente saranno presenti il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill Biden.