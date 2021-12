Nella stessa piazza dei no vax e dei no green pass “per capire e ascoltare”. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi e virologo del dipartimento di Scienze biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, all’Arco della Pace a Milano, dove si è tenuto un presidio contro i vaccini e le restrizioni anti-Covid.

“Se mi sento bene in questa piazza? Non ci sono difficoltà, credo che ci sia buon senso e condivisione. Spero di non dover avere paura”. Ha detto il virologo rispondendo alle domande dei cronisti che lo hanno riconosciuto, poi ha continuato: “La vaccinazione è un elemento che ha dimostrato efficacia notevole, spero ci sia buonsenso da parte di tutti perché ci sarà un incremento di contagi, arriveremo probabilmente a 30 mila casi a Natale. Dovremo convivere con questo virus, il vaccino è efficace e sicuro ed è un’utilità oggettiva”. Poi, a chi gli ha chiesto se avrebbe convinto qualcuno, ha risposto con ironia: “Non credo che si riuscirà, però vediamo”