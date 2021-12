Sono 21.042 i nuovi casi di positività al coronavirus comunicati dal ministero della Salute sabato 11 dicembre, frutto di 565.077 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Sono inoltre 96 i morti in un giorno, ieri erano stati 118. Il tasso di positività è al 3,7%, in aumento rispetto al 2,86% di ieri. Sono invece 818 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.539, 56 in più da venerdì.

Sono 273.882 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 10.734 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.206.305, i morti 134.765. I dimessi e i guariti sono invece 4.797.658, con un incremento di 10.205 rispetto a ieri.

Una settimana fa, sabato 4 dicembre, venivano registrati 4.410 casi in meno, nonostante fossero stati processati circa 70mila tamponi in più. L’aumento dei ricoveri era di +43 unità, contro il +56 di oggi. Soprattutto, si registrano 59 nuovi ingressi in terapia intensiva e 75 morti, mentre dopo una settimana sono saliti rispettivamente a 76 e a 96. Il confronto settimanale sarà completo con i dati di domenica, ma già si nota che oltre all’aumento dei contagi è considerevole anche l’incremento delle ospedalizzazioni. Da lunedì a sabato i ricoverati nei normali reparti sono aumentati di 942 unità.

Veneto e Lombardia superano i 4mila nuovi contagi giornalieri, comunicando rispettivamente 4.062 e 4.024 casi. Sono però le due Regioni che effettuano più tamponi: 112mila in Lombardia, 92mila in Veneto. Lazio, Emilia-Romagna, Campania e Piemonte sono le altre Regioni con più di mille nuovi positivi nelle ultime 24 ore: anche in questo caso, però, bisogna tenere conto del numero di test effettuati e della popolazione residente. Nelle Marche, ad esempio, vengono comunicati 565 casi, ma con appena 7mila tamponi effettuati.