Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip6 durante la mattinata di oggi 11 dicembre. Protagonista del (triste) siparietto è stato Alex Belli. L’attore di CentoVetrine ha infatti tentato di aprire la porta rossa per uscire dalla Casa. A scatenare l’ira, probabilmente, due motivi. Il primo è relativo alle foto della moglie Delia Duran insieme ad un altro uomo. Scatti che Belli ha potuto vedere solo ieri per la prima volta, durante la puntata andata in diretta su Canale 5. Sebbene inizialmente fosse sembrato indifferente, tanto da definirli “gossip finti ai quali lui non si è mai prestato”, poi l’umore è cambiato: “Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo week end e le dico che la nostra storia è finita. Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti qua dentro con quelle cose che succedono lì”.

Il secondo motivo riguarda invece l’allungamento del reality. Il conduttore Alfonso Signorini ha infatti rivelato ai concorrenti che il programma continuerà fino a metà marzo 2022. Per ‘incoraggiarli’, parenti e amici hanno inviato dei messaggi di affetto ai concorrenti. Tutti ne hanno ricevuto almeno uno, tranne l’attore di Parma. Da qui la furia: “Mi avete rotto il caz**“. Poi, pochi minuti più tardi: “Aprite questa porta! Fan**lo, non me ne frega un caz** di questo gioco di mer**. Apri questa porta caz**“. Gli altri concorrenti hanno tentato di calmarlo e lo hanno invitato a non fare scenate, ma lui sempre più arrabbiato ha replicato: “Non sono scenate, me ne vado a fan**lo basta”.

A quel punto la regia ha cambiato inquadratura. E qualcuno sui social ha ironizzato: “Era l’unica opportunità che avevamo per liberarcene”. Tempo qualche ora e sembra tutto risolto, nel pomeriggio l’attore si è dilettato al pianoforte cantando insieme a Gianmaria Antinolfi e Sophie Godegoni, magistralmente diretti da Katia Ricciarelli.