Una puntata di Ballando con le Stelle molto ricca quella messa in piedi da Milly Carlucci per la semifinale. Momento cult per gli appassionati del programma, l’addio di Simone Di Pasquale. Il ballerino lascia il programma e nel dirlo si commuove: “Dopo 16 anni ho fatto il mio tempo”. Ma le lacrime non arrivano solo nella clip: Simone piange anche dopo l’esibizione con Bianca Gascoigne (la coppia è stata ‘ripescata’ e sarà quindi in finale), quando la giuria si lascia andare a tanti complimenti e alla tristezza per la sua decisione. Molti occhi lucidi, anche quelli di Selvaggia Lucarelli: “Quando altri se ne sono andati ho stappato lo champagne, nel tuo caso sono triste. Hai sempre valorizzato al massimo tutte le ballerine che avevi accanto”. E gli utenti social non ci hanno messo molto per capire a chi è riferita la stilettata: ricordate Raimondo Todaro (ora nel cast di Amici di Maria De Filippi)? Di Pasquale, dopo aver avuto il privilegio di ballare con Monica Bellucci (splendida ballerina per una notte), tornerà per la finale e sarà la sua ultima esibizione sul palco di Ballando con le Stelle.