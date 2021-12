Non bastando le scemenze dei giornaloni italiani, importiamo pure quelle dei giornaloni stranieri. Che, per carità, hanno tutto il diritto di dire scemenze. Ma il guaio è il provincialismo con cui i nostri se le bevono come oracoli della Pizia. L’ultima è del Financial Times, che annuncia “disordini”, “instabilità” e pericoli per le “riforme strutturali […]

Romanzo Quirinale Colle, Letta punta su Draghi. L’asse con Conte e Meloni Identikit. Preso atto del no al bis di Mattarella, il leader dem “acconsente” al trasloco del premier. Ma dovrà convincere tutto il Pd e tutti i 5Stelle Di Luca De Carolis e Wanda Marra

L’inchiesta “Appalto Aspi truccato”. Indagato Del Basso De Caro Benevento. Nel mirino dei pm una gara da 75 milioni, un giro di corruzione e fatture inesistenti. In 4 ai domiciliari. Il deputato Pd iscritto per altre vicende Di Vincenzo Iurillo e Valeria Pacelli

Il dossier E-commerce, Ne reste rà solo uno: Amazon L’inchiesta dell’Antitrust italiana. Prima stangata. La multa da 1,1 mld svela lo strapotere del colosso, che di fatto impone la “sua” logistica ai venditori terzi. Nei pacchi ormai non ha più rivali Di Virginia Della Sala

GlI Zaki d’Italia I casi di due migranti detenuti e poi assolti Dopo 22 mesi di carcere è tornato libero Patrick Zaki, il 30enne studente e attivista egiziano, incarcerato dalle autorità di Al-Sisi e sotto processo con l’accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di false notizie, propaganda per il terrorismo. In questi due anni, per Zaki si è mossa l’opinione pubblica: […] Di Saul Caia

L’intesa con Renzi. Salvini chiama Casini: “ti votiamo” Ora il piano B di Matteo Salvini si chiama Pier Ferdinando Casini. I due si sono sentiti nelle ultime ore e a prendere l’iniziativa è stato il leader della Lega che negli ultimi giorni sta creando un asse con Matteo Renzi per individuare un candidato da votare al quarto scrutinio. La prima ipotesi che Salvini […] Di gia.sal.

Berlusconi al Quirinale? No, grazie Indagato, sfiduciato, battuto. Ma lo salvano i “comunisti” Nona Puntata. L’ora più buia. Il primo invito a comparire, il (falso) ribaltone, l’inchiesta per mafia, la débacle con Prodi, l’inciucio Bicamerale Di Marco Travaglio

Magistratura Csm, la “riforma” sotto l’albero Cartabia si fa il dono vista Colle Giustizia. Un testo scritto ancora non c’è, ma la ministra anticipa ai partiti (delusi) il suo piano per arginare il “correntificio” Di Antonella Mascali

Immunità per Open “Renzi come Siri”. La Giunta inventa il “precedente” Palazzo Madama ha fretta di trascinare di fronte alla Consulta gli inquirenti della Procura di Firenze, che accusano Matteo Renzi di finanziamento illecito nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open: nonostante i dubbi ancora irrisolti, persino sulla competenza stessa del Senato a intervenire, come richiesto dal leader di Italia Viva, è già stata predisposta una relazione per […] Di Ilaria Proietti

Cappato protesta Eutanasia, testo ok alla Camera. Ma è “annacquato” Le commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera hanno approvato il testo base sul suicidio assistito con il voto favorevole di Pd, M5S, Leu, Iv e Più Europa, mentre il centrodestra ha detto “no”. La legge sarà discussa in Aula da lunedì 13 con due relatori giallorosa: Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5S). Il […] Di RQuotidiano

L’appello di Bonelli Convegno nucleare Verdi: “Inopportuna presenza governo” Che al convegno del 15 dicembre Il nucleare decisivo per la transizione energetica, organizzato a Roma dall’Associazione italiana nucleare, partecipino esponenti di governo, il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, lo considera “inopportuno e preoccupante, per di più se pensiamo che tra pochi giorni la Commissione europea deciderà definitivamente sulla tassonomia verde Ue e […] Di RQuotidiano

La storia Un focolaio alla Difesa: così è morta l’impiegata La Difesa e l’ex comandante della Scuola di lingue estere dell’Esercito (Slee), istituzione di un certo prestigio che ha la sede principale a Perugia, si troveranno in Tribunale per la morte di un’impiegata che, in pieno lockdown, lavorava in presenza due giorni a settimana. Eppure era reduce da un tumore, con invalidità al 100 per […] Di A. MAn.

Vittime di piazza S. Carlo L’sms di Appendino: “Se esce che gli steward non c’erano per motivi di soldi siamo morti” “Se viene fuori che gli steward non c’erano per problemi di soldi siamo morti”. Il messaggio che il 5 giugno 2017 la sindaca di Torino, Chiara Appendino, mandava via chat al suo capo di gabinetto, Paolo Giordana. Due giorni prima c’era stata la tragedia di piazza San Carlo, con le ondate di panico che si […] Di RQuotidiano

Mattarella ha deciso Grazia a Oberleiter, dal Tirolo anni 60 all’ergastolo Le cronache lo hanno consegnato alla Storia come terrorista. Ma, secondo il Quirinale, “i suoi atti criminosi non hanno provocato decessi”. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ieri ha concesso la grazia a Heinrich Sebastian Oberleiter. Il suo nome è legato al movimento indipendentista del Tirolo e ai continui attentati degli anni ‘60 e ‘70. […] Di RQuotidiano

Oggi in piazza Il primo sciopero è della scuola: “Pochi soldi in manovra per gli insegnanti e classi pollaio” Le sigle sindacali della scuola di Cgil, Uil, Snals e Gilda rivendicano che sia lo sciopero di apertura del periodo di agitazione e in effetti è così. Proclamato prima che la protesta si allargasse allo sciopero generale del 16 dicembre, domani i docenti e il personale tecnico amministrativo della scuola si fermeranno contro le politiche […] Di Virginia Della Sala

Chiesta l’archiviazione Marò, “no prove contro, rispettarono le regole” “Non ci sonoprove che a uccidere i pescatori indiani siano stati i marò italiani”. E, qualora fossero stati loro, “si sarebbe trattato al massimo di omicidio colposo, reato prescritto”. La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per i fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, che secondo le autorità indiane il 15 febbraio 2012 […] Di Vin. Bis.

Lui replica: “Folle gelosia” Un’altra donna accusa Varriale: “Io picchiata” Un’altra accusaper Enrico Varriale: una donna, con la quale l’ex vicedirettore di Rai Sport avrebbe una relazione, la scorsa notte ha contattato il 112 raccontando di essere stata da lui schiaffeggiata. In attesa degli accertamenti della polizia, che è intervenuta nell’abitazione del giornalista, Varriale – già accusato di aver molestato la sua ex compagna – […] Di RQuotidiano

La sentenza di cassazione “Non uccise Rocchelli: Markiv è innocente” Non è statol’ex soldato ucraino Vitaly Markiv a uccidere Andrea Rocchelli, il reporter italiano rimasto vittima di un attacco nel Donbass nel maggio 2014. A confermarlo è stata la Corte di Cassazione che ieri ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla procura generale di Milano e dai familiari del giornalista contro la sentenza di assoluzione […] Di RQuotidiano

Puglia “Voti a 50 euro l’uno”: nei guai marito dell’assessore regionale Avrebbero comprato numerosi voti pagandoli 50 euro ognuno per ottenere la vittoria alle elezioni che lo scorso ottobre hanno portato alla riconferma del sindaco uscente di Triggiano (Bari), Antonio Donatelli, candidato sostenuto da diverse liste civiche. La compravendita di voti, secondo i carabinieri e la Procura di Bari, sarebbe stata “architettata” e “realizzata” da Alessandro […] Di RQuotidiano

L’altro fronte caldo Fisco, il gigante dribbla le tasse grazie all’intesa in Lussemburgo La concorrenza non è l’unico campo sul quale Amazon si fa gioco dei rivali. L’altro sono le politiche fiscali: la multinazionale si avvantaggia di schemi complessi e Paesi compiacenti. Secondo l’ultima edizione del rapporto sui giganti del web dell’Area studi Mediobanca, l’anno scorso grazie alla pandemia Amazon ha realizzato ricavi per€314,6 miliardi, in crescita del […] Di N. B.

Su fq millennium Messina Denaro e Graviano: i segreti dell’incontro romano Il fantasma di mafia: un ritratto. Correva l’anno 1992. Alla Fontana di Trevi va in scena il prologo delle stragi: bisogna partire da lì per capire chi è “’U Siccu” Di Giuseppe Pipitone

Spagna Ai metalmeccanici solo briciole: così Sánchez li ha traditi Dopo 9 giorni di proteste gli operai di Cadice hanno firmato il contratto, ma Podemos e socialisti hanno deluso Di Michela A.G. Iaccarino

Germania Berlino punisce ancora chi voleva morto Hitler Il caso Solms-Baruth III. Il principe ospitò gli ufficiali dell’operazione Valkyrie, poi fallita Himmler lo risparmiò in cambio di 13 mila ettari di terra. Gli eredi fanno causa allo Stato Di Cosimo Caridi