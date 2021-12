“Renzi e Calenda? Basta leggere le loro uscite, sono interlocutori politici che non hanno nessun senso di responsabilità e consapevolezza nel rispettare un movimento che ha preso il 33% da parte dei cittadini italiani”. Sono le parole di Giuseppe Conte, intervistato dall’agenzia di stampa Adnkronos, durante Adnkronos Live, in merito a un’ipotetica alleanza di centrosinistra con, tra gli altri, Italia viva e Azione. “È impossibile ragionare con chi ha l’obiettivo di distruggere il M5s – ha proseguito Conte – non c’è prospettiva politica”.