“Quando ho terminato l’incarico da presidente del Consiglio, ho avuto proposte molto vantaggiose, in termini economici, di incarichi anche da parte di multinazionali“. A raccontarlo, intervistato dall’agenzia di stampa Adnkronos, nel corso di Aknkronos Live, l’ex capo del governo Pd-M5s, Giuseppe Conte. Che ha proseguito: “Avrei potuto accettare, perché in quel momento non avevo una prospettiva concreta (politica, ndr). Ma ho preferito declinare. Perché non ho voluto mischiare affari e politica o assumere incarichi che un domani avrebbero potuto far dubitare le persone rispetto alla mia imparzialità”.

Video Adnkronos