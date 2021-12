Corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Con queste accuse per presunti illeciti commessi durante l’aggiudicazione di una procedura aperta indetta da Autostrade per l’Italia per un importo di oltre 75 milioni di euro, al termine dell’indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Benevento, quattro persone sono finite agli arresti domiciliari. Compreso Antonio Bargone, più volte deputato e senatore con Pci, Ds e Ulivo nonché sottosegretario di Stato ai Lavori pubblici dei governi D’Alema, Amato e Prodi tra il 1996 e il 2001.

Bargone è coinvolto nell’inchiesta in qualità di presidente pro-tempore della SAT, Società Autostrada Tirrenica spa, concessionaria di una tratta autostradale dell’A12 e partecipata al 99,931% da Autostrade per l’Italia. Ai domiciliari anche Fulvio Rillo, imprenditore della provincia di Benevento, Gianpaolo Venturi, intermediario residente in Emilia Romagna, già responsabile dell’Area Commerciale di Coopcostruttori dal 1976 al 2003, nella cui abitazione sono stati rinvenuti circa 200mila euro in contanti, e Vincenzo Voci, “contract manager” di Autostrade. I finanzieri hanno anche sequestrato la somma di 64.128 euro.

Durante le indagini, durate oltre un anno, sono stati acquisiti indizi circa una “mazzetta” corrisposta da un componente della famiglia dell’imprenditore Rillo a un dipendente dell’Anas. Colui che viene indicato come l’intermediario per conto dell’impresa beneventana si recava spesso a Roma per acquisire e riferire informazioni sugli sviluppi delle gare di appalto e frequenti sarebbero stati i contatti telefonici e in presenza, tra giugno e settembre 2020, anche con il presidente di Sat. Incontri finalizzati a determinare – in cambio di denaro – l’aggiudicazione della gara indetta da Autrostrade al raggruppamento temporaneo di imprese di cui la società beneventana era capogruppo.

L’appalto in questione è inerente a lavori sulle tratte autostradali della DT6 di Cassino, per 76,5 milioni di euro, tra Puglia, Campania e Lazio. Per l’aggiudicazione è stata prevista la procedura “aperta” alla quale hanno partecipato solo due concorrenti: un consorzio con sede in Napoli, la cui offerta era stata ritenuta la più vantaggiosa, e il gruppo di Rillo cui sono stati assegnati provvisoriamente i lavori ma grazie – secondo gli inquirenti – all’intervento di vari intermediari e alla promessa di una somma di denaro pari all’0,5% dell’importo complessivo, cioè circa 360mila euro, di cui l’imprenditore beneventano avrebbe pagato subito una prima tranche da 60mila euro.

Autostrade per l’Italia ha fatto sapere di aver “provveduto, in via cautelativa, alla immediata sospensione degli incaricati di pubblico servizio coinvolti nelle indagini”. Contestualmente e compatibilmente con le indagini in corso, continua la società, sono state attivate “le azioni di governance necessarie e previste per garantire la piena gestione delle attività aziendali, in continuità e completa trasparenza”. In via preventiva, in attesa dell’esito delle indagini, inoltre, continua la nota, l’associazione temporanea di imprese aggiudicataria dei lavori – con un contratto di due anni non ancora avviato – è stata “al momento sospesa dall’incarico oggetto del contratto e sono in corso le valutazioni per garantire l’esecuzione dei lavori”.