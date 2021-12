Secondo i dati definitivi inviati dal Viminale che riguardano tutte e 106 le prefetture, sono stati 135.792 le persone controllate per verificare il possesso del Green pass. Di queste 619 sono state sanzionate. Le persone controllate e sanzionate per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono state 3.541. Inoltre sono state 15.823 le attività e gli esercizi commerciali controllati ieri – 7 dicembre – dalle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle nuove norme per il contenimento della diffusione del Covid e sul possesso di green pass e super green pass. I titolari sanzionati sono 264. Disposta la chiusura provvisoria di 15 attività con sanzione amministrativa e 2 chiusure provvisorie come misura cautelare.

Non mancano però i problemi legati ai controlli. Il controllore di un bus Ataf a Firenze è stato aggredito ieri pomeriggio da un passeggero a cui aveva chiesto di esibire il Green pass. L’episodio è avvenuto in piazza Batoni. Il passeggero avrebbe schiaffeggiato il controllore per poi allontanarsi. Sulla vicenda indaga la polizia che acquisirà le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona per risalire all’autore dell’aggressione. “Per fortuna a Firenze sono episodi rari, ma la gravità resta tutta. Condanniamo con fermezza. Mi auguro che la polizia trovi il responsabile”. Così su Twitter Dario Nardella, sindaco di Firenze, dopo aver appreso la notizia dell’aggressione.