Tra pochi giorni, il 9 dicembre, Wanda Nara compirà 35 anni e già si sono scatenati i gossip sul fatto che potrebbe festeggiare da sola, senza Mauro Icardi. A rilanciarli sono i media argentini, cronisti assidui delle vicende familiari di casa Icardi-Nara. Tutto è iniziato con una delle ultime storie pubblicate dalla procuratrice sportiva sul suo profilo Instagram, in cui chiedeva ai suoi fan un consiglio su “quale borsa porto con me a Buenos Aires”, lasciando intendere un’imminente partenza per l’Argentina, suo paese natale.

Non solo, la sorella di Wanda, Zaira Nara, ha fatto sapere nelle stesse ore che la showgirl sarà presente alla festa “Personajes del Año” (“Personaggi dell’anno”, ndr) organizzata dalla rivista argentina “Gente” che si terrà proprio la sera del 9 dicembre: “Vorrei tanto essere presente all’evento insieme a lei”, ha detto Zaira aggiungendo che così potranno festeggiare insieme il compleanno.

Ma Mauro Icardi? Tutte le attenzioni si sono concentrate su di lui perché di certo non potrà partire per l’Argentina e assentarsi per tutto il weekend visti i numerosi impegni con il Psg, in campo domenica sera contro il Monaco. È molto probabile quindi, ipotizzano i media argentini, che a Maurito toccherà restare da solo a Parigi: una scena che per suona a molti come un deja-vu.