Dopo avergli mandato i suoi saluti durante ogni puntata del Grande Fratello Vip, Enzo Paolo Turchi ha potuto finalmente salutare la moglie Carmen Russo di persona. I due si sono rivisti e riabbracciati nel giardino della Casa più spiata d’Italia, durante la puntata del reality di Canale 5 andata in onda lunedì 6 dicembre. “Nella Casa tu fai Carmen Russo esattamente come sei a casa. Fai le polpette a loro invece che a me. Tu lo sai che soffro la solitudine, ma Maria per la prima volta mi ha dato la forza”, ha detto il coreografo raccontando alla moglie la quotidianità insieme alla figlia Maria.

“Puoi restare qui quattro o cinque anni”, ha poi scherzato Enzo Paolo Turchi. “Ti amo sempre di più”, ha risposto Carmen Russo mandando un saluto diretto alla figlia Maria: “Amore mio, tu sei il mio vero senso della vita. Maria mi raccomando controlla papà”. E quando Alfonso Signorini cha chiesto loro il segreto per essere una coppia così longeva e innamorata, Enzo Paolo Turchi ha ironizzato: “È semplice, lei parla e lui no“.