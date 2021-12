Era tra gli ospiti più attesi di questa Prima della Scala 2021, doveva fare il suo ingresso al fianco del rapper Marracash ma qualcosa è andato storto e all’ultimo ha dovuto dare forfait. Stiamo parlando di Ornella Vanoni, che con un post su Facebook ha raccontato quanto accaduto, spiegando di esser costretta a rinunciare all’evento a causa di una caduta avvenuta per un motivo alquanto singolare. “Ieri l’altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta… Tanto dolore, ma sono a casa. Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata Inaugurale al Teatro alla Scala, con il mio amico Marracash”, ha scritto. E, ovviamente, il suo post è stato sommerso dai commenti dei suoi fan.