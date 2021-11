Ve la ricordate l’orsa Amarena? L’urside del parco d’Abruzzo ha partorito 4 cuccioli nel 2020 e tra loro c’è anche Juan Carrito. Tale madre, tale figlio. Perché, proprio come mamma orsa che è stata vista passeggiare serenamente per le strade del borgo di Villalago, anche lui ama farsi un giretto in paese, qualche volta. E così, trovandosi nel centro di Roccaraso (L’Aquila), ha deciso di fare un salto in pasticceria. Ha rotto il vetro, è entrato e si è mangiato quel che ha potuto. Ora, Juan Carrito è monitorato dai forestali tramite radiocollare: “Si è infilato in un vicolo per raggiungere in fretta la pasticceria”, ha detto il comandante luogotenente carica speciale Franco Di Bartolomeo a Tgcom24. Insomma, l’orso è stato più veloce. Adesso bisogna pensare ai danni causati. E ricordare anche che ci sono importanti raccomandazioni da rispettare quando si vede un orso: se dovesse capitare è bene non avvicinarsi, non spaventarlo, non produrre rumori molesti.