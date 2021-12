Duro scontro tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda su Rai 1 sabato 4 dicembre. Il tutto è accaduto dopo l’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando. La performance, giudicata “geniale” dalla coreografa britannica in giuria, non è stata apprezzata invece dalla giornalista, seduta al suo fianco: “Se questo è geniale, allora dobbiamo riconsiderare il significato dell’aggettivo”.

“Non criticare ciò che dico e non andare contro di me! Lavoro da più di cinquant’anni con il ballo”, ha ribattuto Smith. E ancora, ha aggiunto: “Questa è la mia opinione, è un giudizio tecnico, sono cinquantasei anni che mi occupo di danza”. “Io posso andare contro la tua opinione, con i miei mezzi”, ha detto Lucarelli. Niente da fare, una Smith scatenata le ha replicato: “No! Non puoi andare contro ciò che dico, io non vado contro la tua opinione e tu non vai contro la mia. Io sono calma. Io sono sempre quella che, pur stando in mezzo, non parla mai contro gli altri”, ha concluso Smith. “Questo è una polemica pretestuosa, dopo 6 anni che sto qua forse ho imparato qualcosa. O si fa finta che io sia qui come un soprammobile o forse, anche se sono arrivata senza sapere nulla, qualcosa l’ho vista”. Milly Carlucci è intervenuta cercando di calmare le acque ma il clima è più teso del solito. Allora la giornalista ha concluso: “Va bene e allora che dico? Bravi, bei vestiti”.