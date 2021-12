Domenica 5 dicembre 2021, Maria De Filippi ha spento 60 candeline. In occasione della puntata di Che Tempo Che Fa, anche Luciana Littizzetto e Fabio Fazio hanno voluto renderle omaggio, tentando di contattarla telefonicamente. Tentativo clamorosamente fallito. “Maria ha tantissimi numeri, ecco questo dovrebbe essere quello giusto”, ha esordito Lucianina avviando la chiamando con il vivavoce attivo.

Qualche squillo e poi: “Pronto Maria?”. Ma dall’altra parte della cornetta c’è un signore, che ha replicato: “Pronto? No, ha sbagliato numero“. Allora la comica torinese: “Ma come ho sbagliato numero? Questo è uno scherzo, è qualcuno che mi sta facendo uno scherzo”. “Ma era ovvio”, ha aggiunto Fabio Fazio. Lo studio è scoppiato a ridere, ma di Maria De Filippi neanche l’ombra. Poco più tardi la stessa Littizzetto ha ripubblicato il siparietto su Instagram e ha aggiunto: “Auguri Mary per sempre!!! Mandami il cell nuovo“.