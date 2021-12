Un uomo anziano, con gli abiti di un prete greco ortodosso, si è rivolto a Papa Francesco urlando, in greco, “Papa, sei un eretico” mentre Francesco entrava nell’Arcivescovado di Atene. L’uomo, con una tonaca e un copricapo nero e una lunga barba bianca, è stato quindi portato via dalla polizia. Il Pontefice è in Grecia per una visita di tre giorni.