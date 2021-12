“Ho avuto il Covid e posso dire, per mia esperienza, che non è assolutamente un’influenza normale”. Marco Mengoni, in collegamento con la trasmissione Otto e mezzo su La7, ha confessato di essere entrato in contatto con il coronavirus e che tra malattia e ripresa non è stata affatto una passeggiata. “Se ho temuto di non potercela fare? No – ha risposto alla conduttrice Lilli Gruper – Ma mi sono messo nei panni di chi non ha 32 anni e magari non gode di buona salute. E ho capito quanto sia forte questo virus”.

Nonostante la giovane età, infatti, Mengoni ha raccontato di essere stato messo a dura prova “per un po’ di giorni”, poi di aver avuto postumi ancora “un mese e mezzo dopo”. Alla domanda di Gruber di dire qualcosa a chi non vuole vaccinarsi, il cantante ha risposto: “Non sono nessuno per forzare gli altri a vaccinarsi perché non è un obbligo per ora – ha detto – Però io ho ovviamente fatto anche il vaccino e posso dire solo di farlo, abbiamo pochi strumenti per combattere il virus, mascherine, igienizzarsi, distanziamento, e vaccinarsi”.