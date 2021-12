“Anche questa settimana l’incidenza dei Covid nel nostro Paese tende ad aumentare, mentre l’Rt tende a stabilizzarsi intorno a 1,2, quindi ancora al di sopra dell’unità”. Lo spiega Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria, nel suo consueto videomessaggio in cui fa il punto settimanale sulla diffusione dell’epidemia in Italia. “Data la situazione – sottolinea – è bene mantenere comportamenti prudenti, ma vediamo che le persone vaccinate sono molto più protette dalla malattia grave rispetto a quelle non vaccinate. Questo ci dice che è importante continuare con la campagna vaccinale, che si sta estendendo anche ad altre fasce d’età”