Tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno anche Beppe Menegatti, il marito 92enne della compianta Carla Fracci. In occasione dell’uscita del film ‘Carla’, in onda domenica 5 dicembre su Rai 1, Menegatti ha ricordato la sua amata moglie e ha raccontato com’è la vita adesso, senza di lei. “Ci sono dei momenti di grande solitudine. La sublime donna che mi ha lasciato solo ogni tanto mi appare e mi porta un po’ di consolazione ma non mi fa tornare quel sorriso che era la mia prerogativa”, ha esordito.

Allora la padrona di casa ha chiesto: “Cosa ti dice quando ti appare?” E lui ha risposto: “Quando mi appare mi dice una parola bellissima. Lei mi dice: ‘Abbi pazienza, ci rivedremo e dì a tutti gli amici che il mio amore per loro è intatto e che tante persone si rincontrano dopo aver fatto questo volo verso il cielo'”. Infine ha aggiunto: “Quando la rincontrerò le dirò che purtroppo ha lasciato un vuoto e che tanti amici hanno una specie di dolore che non riescono a cancellare”. “E il film su Carla, lo vedrà?“, ha inoltre domandato la conduttrice di Rai 1. “Sicuramente. Lo vedrò con varie persone e amici. Io sono molto anziano e lo vedrà con tante persone anziane tutte insieme perché il film è molto vitale e carino. Fa onore alla maniera di fare spettacolo in Italia”, ha concluso il regista teatrale legato a Carla Fracci dal 1964 fino al 27 maggio 2021, giorno in cui è scomparsa.