Banksy arriva alla stazione di Milano Centrale con la nuova mostra “The World of Banksy – The Immersive Experience“, aperta nella Galleria dei Mosaici dal 3 dicembre al 27 febbraio 2022. La mostra presenta più di 30 nuove opere mai esposte prima, tra cui “Ozone Angel”, “Steve Jobs” “Napoleon” e “Waiting In Vain”, che vanno ad aggiungersi a lavori e murales realizzati da giovani artisti anonimi di tutta Europa.

Il percorso presenta oltre 130 opere che raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale. Vicino ai più iconici capolavori “Flower Thrower” e “Girl with Balloon” che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, trova spazio anche una speciale sezione video che ripercorre la storia e il messaggio sociale dei murales realizzati da Banksy in strade, muri e ponti di tutto il mondo.

DOVE: Stazione CentralePiazza Duca d’Aosta

QUANDO: Dal 03/12/2021 al 27/02/2022, da martedì a venerdì dalle 11 alle 20, da sabato e domenica dalle 10 alle 20

PREZZO: Da 14,50 euro

TUTTE LE INFORMAZIONI: Sito web theworldofbanksy.it