È il miglior vino italiano ma anche il primo bianco assoluto nella classifica pubblicata da Wine Enthusiast, “100 most exciting wines 2021“. È il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2019 di Bucci. Diciotto i vini italiani in classifica e un riconoscimento importante per il Verdicchio che negli ultimi anni si è distinto per la grande qualità, ora coronata da questo posizionamento. “Assolutamente fenomenale”, la descrizione degli esperti. E c’è poco altro da aggiungere.