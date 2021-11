L’ospite d’onore a Che Tempo che Fa nella puntata di ieri 28 novembre è stata Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea. Con Fabio Fazio, la Presidente ha parlato tra le altre cose di femminicidio, della situazione economica europea e della pandemia.

A rivelare qualche retroscena più informale è stata invece Luciana Littizzetto che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto con Legarde in camerino. La didascalia che accompagna lo scatto è in pieno ‘stile Lucianina’: “Io che chiedo a Christine Legarde cosa ce ne facciamo delle monetine da 1, 2 e 5 centesimi“, ha scritto la comica torinese. Qualcuno ha commentato: “Brava, e cosa ti ha risposto? Non sappiamo che farcene!”. Qualcun altro invece: “Merita una risposta seria, sei fantastica”.