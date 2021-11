Tanto tuonò che piovve. Ora, in questo caso il “tanto” è forse un po’ eccessivo visto che il ‘tentativo’ con Pierpaolo Pretrelli è durato due puntate. Di cosa stiamo parlando? Dello show-quiz ‘allestito’ nel bel mezzo di Domenica In e condotto dall’ex concorrente di Tale e Quale Show. Sui social, da subito, sono fioccate critiche. E infatti dopo solo due puntate, il tentativo è stato abbandonato dalla ‘zia Mara’. Che per non parlare di “cancellazione” ha detto che tanto era bello da essere stato individuato da tv straniere che lo hanno voluto in esclusiva. E così Pretelli dice addio a Domenica In? No, Mara Venier assicura che se lo terrà.