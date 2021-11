Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Stando a quanto riportato da alcune testate di gossip, pare che dopo circa dieci anni l’antagonista di Tina Cipollari sarebbe pronta a dire addio al talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Forse una scelta autoriale per lasciare spazio a nuovi personaggi e nuove dinamiche.

A commentare la notizia, anche Maurizio Costanzo, marito della conduttrice e suo grande sostenitore ma anche critico. Sulle pagine di Nuovo, Costanzo ha scritto: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Sarebbe un grosso sbaglio. Gemma Galgani ormai è un volto storico di Uomini e Donne e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori“. E chissà se la sua riflessione – sicuramente condivisa da molti dei fan del programma – non possa convincere la redazione e trattenere ancora in studio la dama 71enne.