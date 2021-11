Una donna cammina per Napoli con un uomo. Non è suo marito. Una relazione extraconiugale, come ce ne sono tante. Solo che stavolta le cose prendono una piega inaspettata perché la donna finisce nel video del brano “Oi nenna nè” di Gigi D’Alessio. Un videoclip che viene venduto in formato dvd in allegato a Sorrisi e Canzoni tv. Siamo in una zona dove D’Alessio è amatissimo, ancora di più che nel resto d’Italia e dove quindi il video viene visto da molte persone. Ora la Corte d’Appello con una decisione condivisa dalla Cassazione (sentenza 36754) ha deciso che la donna deve essere risarcita per danno alla lesione del diritto alla riservatezza e alla reputazione oltre che morale (tradotto: la signora ha sofferto). E chi risarcisce quello che sarebbe il valore della cessione del diritto d’immagine? La Sony. Che chiaramente non ci sta perché non solo afferma che le riprese in pubblico spazio implichino un tacito consenso ma che la donna si sia accorta di essere ripresa e abbia quindi guardato in camera.