Un quinto Live Show ricco di emozioni, a X Factor 2021, con il super ospite dei record Ed Sheeran che ha lasciato un segno indelebile sul palco del Teatro Repower: protagonista assoluto di uno strepitoso opening dove si è esibito con la sua hit “Shivers”, poi è tornato sul palco per due intensi momenti sulle note di “Overpass Graffiti” e “Lego House”. Per quest’ultima canzone Ed ha voluto regalare a Casadilego un momento unico: è stata proprio la super star che, scoprendo la storia della vincitrice della scorsa edizione del programma – che proprio ad una sua canzone ha dedicato il suo nome d’arte -, ha voluto conoscerla e cantare con lei sul pezzo che lo ha reso famoso.

Baltimora si è esibito sul palco di X Factor 2021 con il suo nuovo brano dal titolo “Baltimora“. Edoardo Spinsante ha deciso di mettersi a nudo e di condividere un importante pezzo della sua vita. Le rime e le melodie, come due affluenti in un fiume, confluiscono nel ritornello, che diventa il motore impetuoso di tutto il brano. “Baltimora” è un piccolo gioiello pop che, pur nella sua semplicità, racchiude un caleidoscopio di emozioni difficili da dimenticare. Per lui, in tasca il pass per la semifinale di #XF2021 della prossima settimana.

Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW, sempre disponibile on demand