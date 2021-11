Nella giornata di ieri 23 novembre, i Maneskin hanno annunciato da Los Angeles le nomination ai Grammy Awards 2022, in vista della cerimonia finale che si terrà lunedì 31 gennaio, sempre in California. “Siamo onorati di annunciare alcune delle candidature e di partecipare a questa incredibile celebrazione della musica”, ha dichiarato Damiano David sul palco. Accanto a lui anche Thomas Raggi ed Ethan Torchio, mentre Victoria De Angelis è stata la grande assente.

“Che fine ha fatto?“, si sono domandati in molti sui social. A fare chiarezza ci ha pensato la bassista stessa che su Twitter ha scritto: “Sfortunatamente non ho potuto partecipare all’annuncio delle candidature, ma sto seguendo la diretta streaming e faccio il tifo da casa“. Questo il tweet che ha tranquillizzato i fan, sebbene rimangano misteriose le motivazioni. E dove si trovava Victoria mentre il resto della band annunciava le nomination? A Roma. A rivelarlo è infatti la geolocalizzazione del tweet pubblicato alle 18:43 di ieri.

Unfortunately I was unable to attend the nominees announcement, but I’m following the live streaming and I’m rooting from home!

Xx ????

— Victoria (@vicdeangelisss) November 23, 2021