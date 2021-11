Picchiata selvaggiamente per aver difeso un ragazzo gay. Ecco quanto è accaduto a Linda Batista, l’attrice 39enne, ex fidanzata di Rossano Rubicondi. Come si vede chiaramente dal video pubblicato dalla pagina Instagram Sorgeveritas, la donna ha riportato delle gravi ferite al volto, a seguito di una violenza inaudita.

I fatti. Siamo a Dubai. Una donna stava maltrattando un ragazzo omosessuale davanti a una folla, a quel punto Batista è intervenuta per difenderlo, ricevendo una bottiglia di vetro in testa e poi ancora altri colpi con il tacco di una scarpa. L’attrice, che si trova a Dubai perché impegnata nelle riprese di un film, è stata trasportata in ospedale, rimediando oltre 40 punti di sutura in volto. “Massacrata di botte per aver difeso un ragazzo gay da una donna che lo stava bullizzando: tutto questo a Dubai, città dell’Expo”, ha commentato su Twitter Vladimir Luxuria. Infine ha aggiunto: “Emirati Arabi, dove l’omosessualità è considerata un crimine alla stessa stregua di uno stupro“. L’episodio sarebbe avvenuto qualche giorno fa e ora la donna che l’ha aggredita è stata arrestata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sorgeveritas (@sorgeveritas)