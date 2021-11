Tra gli ospiti della puntata del Grande Fratello Vip6 andata in onda ieri 22 novembre, anche Lorenzo Amoruso. Il compagno di Manila Nazzaro, ex calciatore del Bari, è intervenuto per ribadire in diretta quello che aveva già scritto negli ultimi giorni sui social a proposito di Soleil Sorge. Il nocciolo della questione sono le parole con cui Soleil ha recentemente accusato Gianmaria Antinolfi di millantare ricchezze che in realtà non possiede. “Il mio mestiere è fare l’osservatore, propongo dei calciatori alle società – ha spiegato il dirigente sportivo nonché ex partecipante di Temptation Island -. Ammetto che non ti conoscevo prima del reality, ma ti ho studiata tanto e ho notato questa tua maniera di dire le cose in cui mi rivedo molto.”.

Poi, senza girarci troppo intorno: “Per parlare di umiltà, bisogna esserlo. Ci sono modi e tempi per dire le cose e chi vive sui social, oppure nella Casa del Grande Fratello, ha un messaggio importante perché viene raccolto da tantissime persone. Il messaggio che hai mandato, credimi, è brutto”. L’opinionista Sonia Bruganelli è intervenuta: “Credo che ci sia molto poco di umile nel dire ad una persona che deve cambiare i modi. In questo caso Soleil stava emotivamente piena, lei si è scusata”. “Sì ma si è scusata questa sera, le parole hanno un peso”, ha replicato Amoruso. Soleil ha preferito non commentare più di tanto la vicenda, probabilmente perché ne aveva già abbondantemente parlato in precedenza.