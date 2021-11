È sparito dallo spogliatoio il Bovet 86 di proprietà di Daniil Medvedev, il tennista russo numero due al mondo e numero due, o meglio secondo classificato, anche nel torneo Atp Finals di Torino che si è tenuto al Pala Alpitour. Proprio dopo la finale con il tedesco Zverev, Medvedev ha scoperto il furto dell’orologio. La notizia la dà La Stampa. Via alle ricerche con tutto il personale coinvolto: niente da fare. Il Bovet 86 non c’è. Volatilizzato. E sì che i sistemi di sicurezza sono di alto livello. Il tennista decide allora di sporgere denuncia. Chissà come, l’orologio dal valore di duecentomila euro ricompare qualche ora dopo ma, quando uno dei dirigenti Atp lo prende per restituirlo a Medvedev (già tornato a Montecarlo), ecco che in aeroporto lo fermano: orologio ritirato dalle forze dell’ordine. Il motivo? La restituzione al tennista avverrà, sì, ma sarà la questura a occuparsene.