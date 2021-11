X Æ A-12 si mostra al mondo. Il figlio più piccolo di Elon Musk (avuto con la cantante Grimes, da cui si è separato di recente) ha fatto una comparsata durante una video-call del padre. In occasione di una conferenza della National Academy of Scienes Engineering and Medicine, ieri 22 novembre, il cofondatore e amministratore delegato di Tesla ha parlato dei progressi di Space X. Ma il protagonista indiscusso è stato il bimbo che, in braccio al papà, si è anche mostrato entusiasta del video introduttivo di Space X. Tra smorfie ed espressioni divertenti il piccolo – nato il 4 maggio 2020 – ha intrattenuto gli ospiti e adesso tutti lo adorano.

Elon Musk and Grime’s son X Æ A-Xii makes an appearance during Musk’s Starship presentation to the National Academy of Sciences, Engineering and Medicine. pic.twitter.com/R5NakbWPvf — The Recount (@therecount) November 21, 2021