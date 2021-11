Settima vittoria stagionale, numero 102 in carriera, per Lewis Hamilton che vince il Gp del Qatar, terzultimo appuntamento del mondiale di F1, riportandosi a ridosso di Max Verstappen in classifica piloti con 8 punti di distacco. Il 7 volte iridato della Mercedes domina la corsa partendo dalla pole position e conducendo la gara per tutti e 57 i giri, alle sue spalle al traguardo la Red Bull di Verstappen che limita i danni dopo essere stato penalizzato di 5 posizioni in griglia e conquista anche il punto addizionale con il giro veloce.

Festa grande per Fernando Alonso, il pilota spagnolo 40enne della Alpine chiude il Gp del Qatar in terza posizione tornando sul podio dopo diversi anni: l’ultima volta fu nel Gp di Ungheria del 2014 quando chiuse al secondo posto alla guida di una Ferrari alle spalle di Daniel Ricciardo.

L’ordine di arrivo del Gp del Qatar, terzultima prova stagionale della Formula Uno, disputata al meglio dei 57 giri sul circuito di Losail:

1. Lewis Hamilton (Gb/Mercedes); 2. Max Verstappen (Ola/Red Bull) + 9″7; 3. Fernando Alonso (Spa/Alpine) + 57″7; 4. Sergio Perez (Mex/Red Bull) + 66″1; 5. Esteban Ocon (Fra/Alpine) + 77″1; 6. Lance Stroll (Can/Aston Martin) + 78″6; 7. Carlos Sainz (Spa/Ferrari) + 80″1; 8. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) + 77″8; 9. Lando Norris (Gb/McLaren) + 1 giro; 10. Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) + 1 giro; 11. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri) + 1 giro; 12. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) + 1 giro; 13. Yuki Tsunoda (Jap/AlphaTauri) + 1 giro; 14. Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) + 1 giro; 15. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo) + 1 giro; 16. Mick Schumacher (Ger/Haas) + 1 giro; 17. George Russell (Gb/Williams) + 2 giri; 18. Nikita Mazepin (Rus/Haas) + 2 giri; 19. Nicholas Latifi (Can/Williams) ritiro; 20. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) ritiro.